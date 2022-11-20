Aleyna Tilki'nin mini eteğiyle zor anları! Ne yapsa başarılı olamadı frikik verdi!
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Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülenen genç popçu Aleyna Tilki, giydiği mini eteğinin azizliğine uğradı. Tilki'nin çekiştirerek kapatmaya çalıştığı minisine ne yapsa fayda etmedi. Ünlü ismin eteği kalça kısmına kadar açıldı.
Söyledikleriyle ve paylaşımlarıyla magazin gündeminde sık sık kendisine yer bulan Aleyna Tilki, önceki gece Etiler'de bir mekan çıkışında görüntülendi. Genç şarkıcı, süper mini eteğiyle zor anlar yaşadı.
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Tilki, yürüdüğü esnada eteğinin kısa oluşundan kaynaklı frikik verdi.
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Daha sonra durumun farkına varan Aleyna Tilki, 2. Sayfa'nın haberine göre; eliyle eteğini düzeltmeye kalksa da duruma engel olamadı.
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Tilki'nin eteği, kalça kısmına kadar açıldı.
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