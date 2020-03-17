Aleyna Tilki'nin Koronavirüs yorumu olay oldu 'Dünya bize ceza veriyor'

Ardından Aleyna Tilki, paylaşımına şu sözleri de ekledi:

Onca zulmü, savaşı, açlığı, sorunu görmezden gelip, zevkine hayat süren zenginlerin, kendi içini dinlemeyen ve sürü beyniyle kendini hiç tanımadan yaşayıp giden yolsuzların, öze ve bütüne ulaşamayanların hayatı anlaması için dünya bize ceza veriyor. Cezamızı hep beraber çekeceğiz!