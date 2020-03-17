Aleyna Tilki'nin Koronavirüs yorumu olay oldu 'Dünya bize ceza veriyor'
Aleyna Tilki, Twitter hesabından yaptığı Coronavirus paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Tilki, Koronavirüs'ün dünyaya bir ceza olduğunu iddia etti.
Çin'in ardından tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle Amerika seyahatini iptal eden Aleyna Tilki, evine kapandı. Virüs tehlikesi sona erene kadar ailesiyle beraber evde vakit geçirecek olan Tilki, Twitter hesabından yaptığı Koronavirüs paylaşımlarıyla dikkat çekti.
Tilki, Twitter hesabından ilk olarak şunu yazdı:
''Bence şu an Korona'nın ve dünyadaki diğer felaketlerin nedeni dünyanın insanlara, 'evine kapan' çağrısıdır... Evine kapan ki, içine kapanabil.''
''Aslında kim olduğunu öğren. Random iletişimlerden korun. Enerjini dengele ve seyret! Bu karanlık dönemde, ne kadar aydınlık kalabileceğini...''
Ardından Aleyna Tilki, paylaşımına şu sözleri de ekledi:
Onca zulmü, savaşı, açlığı, sorunu görmezden gelip, zevkine hayat süren zenginlerin, kendi içini dinlemeyen ve sürü beyniyle kendini hiç tanımadan yaşayıp giden yolsuzların, öze ve bütüne ulaşamayanların hayatı anlaması için dünya bize ceza veriyor. Cezamızı hep beraber çekeceğiz!