Aleyna Tilki'nin kısa pembe saçlı Paris stili! Mini elbisesiyle alt üst etti
Aleyna Tilki'nin Paris tarzı sosyal medyada gündem oldu, pembe kısa saçları ve mini eteği olay oldu.
Türkiye'den eğitim için ayrılarak Amerika'ya taşınan Aleyna Tilki, okula başlamadan önce Paris tatiline çıktı. Paris için kendisine yeni bir imaj oluşturan Tilki, sosyal medyada yeni imajından dolayı günde oldu.
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Sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla yeni imajını gözler önüne seren Aleyna Tilki, siyah mini elbisesi ve kısa pembe saçlarıyla olay oldu. Farklı imajını "Popülerim" mesajıyla yayınlayan Aleyna Tilki'nin Paris halleri "Gece başka, gündüz başka" yorumlarına neden oldu.
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Aleyna Tilki'nin Paris stilinde saçları dünyaca ünlü şarkıcı Sia'ya benzetildi.
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Paris sokaklarını altına üstüne getiren Aleyna Tilki'nin Paris'te Ahmet Kaya'nın mezarını ziyaret ederek bıraktığı not da çok konuşulmuştu.
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