Aleyna Tilki'nin kardeşi Ayça Tilki oyunculuğa adım attı! İşte oynayacağı film
Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan Aleyna Tilki'nin 14 yaşındaki kardeşi oyuncu oldu.
Her hareketi olay olan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin kardeşi Ayça Tilki, ‘Youtuber’ Berk Coşkun ile Ecrin Su Çoban’ın başrolü paylaştığı ‘Masal Şatosu: Sihirli Davet’in kadrosuna girdi.
14 yaşındaki Ayça Tilki'nin ilk oyunculuk deneyimi. Youtuber Berk Coşkun, Ecrin Su Çoban ve şarkıcı Aleyna Tilki’nin kız kardeşi Ayça Tilki’nin başrollerini paylaştığı "Masal Şatosu: Sihirli Davet" filminin çekimleri Eskişehir’de başladı
Ayşegül Çınar, Selahattin Bel, Merve Yüksel, Berkan Hamedi, Nila Fırat, Candeniz Gökçer, Elif Ebru Kıldıroğlu, Kuzey Köker, Rıdvan Çelik gibi isimlerin rol aldığı filmin senaryosunu Başak Gülsoy kaleme aldı.
Filmin yönetmen koltuğunda Burak Kuka oturuyor. Film, bir grup arkadaşın masal kahramanlarını kurtarmak için girdikleri macerayı konu alıyor. "Masal Şatosu: Sihirli Davet" filmi, 30 Ağustos’ta sinemalarda.