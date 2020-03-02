Aleyna Tilki'nin İdlib paylaşımı sosyal medyada rekor kırdı
Türkiye İdlib şehitlerini uğurlamaya devam ederken Aleyna Tilki yaptığı paylaşımla şehitle ile ilgili üzüntüsünü dile getirdiği paylaşım sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.
Suriye'nin İdlib kentindeki hain saldırının ardından tüm Türkiye yasa boğuldu. Ünlü isimler, şehitlere rahmet, ailelerine ise sabır dilerken, duygularını sosyal medya hesaplarından dile getirdi. Bu isimlerden biri de Aleyna Tilki oldu.
Türkiye şehitlerini uğurlarken ünlü isimler de duygularını sosyal medyadan ifade ediyor. Aleyna Tilki yaptığı paylaşımla üzüntüsünü dile getirdi.
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan Tilki paylaşımında üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:
"Çok üzüldük...
Şehitlerimize dua edelim...
Şehit ailelerine de sabır ve dayanma gücü dileyelim...
İnsanlık rahat bir hayat geçirsin diye,
soğuk, kış, zor demeden sıcacık evlerini anne kucaklarını bırakıp bizler için çabalayan gençlerin ruhunu bir gün değil her gün analım..."