Aleyna Tilki'nin iç çamaşırlı 23 Nisan paylaşımı olay oldu tepki yağdı! Donunu görmekten bıktık
Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışma programının ardından sesiyle yıllar içerisinde gündem olmaya devam eden Aleyna Tilki, son zamanlarda Instagram'dan verdiği cesur pozlarıyla ilgi görüyor. Arkasını dönüp poz veren Tilki'ye çok sayıda yorum geldi.
Son zamanların gündemden düşmeyen ismi Aleyna Tilki en son, 'Take It or Leave It' şarkısıyla gündem olmuştu. Motorun üstünde iç çamaşırlı klip çeken Tilki, klibiyle alakalı dinleyicileri yorum konusunda ikiye bölmüştü. Genç popçu cesur pozlarına devam ediyor.
Take It or Leave It şarkısı ve klibiyle gündemden düşmeyen Aleyna Tilki, 23 Nisan kutlarken yaptığı paylaşımla tepki çekti. İç çamaşırıyla poz veren Aleyna Tilki'yi görenler "Bu vaziyette mi kutluyorsun?" yorumları yağdı.
Aleyna Tilki Take It or Leave It şarkısı ve klibiyle gündemden düşmezken yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor. Aleyna Tilki son olarak 23 Nisan kutladı. Ünlü şarkıcı iç çamaşırlı pozuyla bir paylaşım yapınca tepki çekti.
Aleyna Tilki paylaşımına "Buuugün 23 nisaaan hep neeşeyle doluyooor insaaaan (keşke biraz da çocuk işçiler,açlıkla ve sevgizilikle büyüyenler neşeli günler geçirse….)" yazdı.