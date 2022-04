Aleyna Tilki'nin iç çamaşırlı 23 Nisan paylaşımı olay oldu tepki yağdı! Donunu görmekten bıktık

Son zamanların gündemden düşmeyen ismi Aleyna Tilki en son, 'Take It or Leave It' şarkısıyla gündem olmuştu. Motorun üstünde iç çamaşırlı klip çeken Tilki, klibiyle alakalı dinleyicileri yorum konusunda ikiye bölmüştü. Genç popçu cesur pozlarına devam ediyor.