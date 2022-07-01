Aleyna Tilki'nin iç çamaşırlarıyla verdiği direk dansı pozu olay oldu! "Hiç utanman yok mu"
Cevapsız Çınlama, Sen Olsan Bari şarkıları ile çıkış yakalayan ünlü popçu Aleyna Tilki sosyal medyayı ikiye böldü. İç çamaşırlarıyla direk dansı pozlarını paylaşan genç şarkıcı sosyal medyada "Ayıp, hiç utanman yok mu, yorumları aldı.
Son dönemde şarkılarından ziyade sosyal medyadaki paylaşımları ile gündeme gelen 22 yaşındaki pop müzik sanatçısı Aleyna Tilki son paylaşımı ile yine gündeme geldi.
Sesiyle çocuk yaşlardan beri dikkat çeken genç sanatçı, Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılmasıyla ilk kez televizyonlarda görülmüştü.
Bir aralar aşk yaşadığı iddiaları öne sürülen Emrah Karaduman'la çıkarttığı Cevapsız Çınlama şarkısı ile büyük bir çıkış yaptı ve Türkiye'ye adını duyurdu.
Son yıllarda şarkıları ile umduğu başarıyı sağlayamayan sosyal medyada da 3 milyon takipçisi olan Tilki sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile adından söz ettiriyor.