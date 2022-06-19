Aleyna Tilki'nin çantasından çıkan o yazı gündeme bomba gibi düştü

Çektiği kliplerle beğeni toplayan, çıkardığı albümlerle hafızalara kazınan genç şarkıcı Aleyna Tilki müzik kariyerinin dışında sosyal medya paylaşımları ve iddialı açıklamalarıyla da gündeme bomba gibi düşüyor! Önceki gün İstinye Park'ta objektifler tarafından görüntülenen Tilki, çantasından çıkardığı İngilizce yazı ile şok etti. O yazı ile kime gönderme yaptığı ise şimdiden merak konusu oldu..