Aleyna Tilki'nin çantasından çıkan o yazı gündeme bomba gibi düştü
Çıkardığı şarkılarla akıllara kazınan, çektiği kliplerle beğeni toplayan genç şarkıcı Aleyna Tilki müzik kariyerinin dışında sosyal medya paylaşımları ve iddialı açıklamalarıyla da gündemden düşmüyor! Önceki gün İstinye Park'ta objektiflere takılan Tilki, çantasından çıkardığı İngilizce yazı ile herkesi şok etti.
Çektiği kliplerle beğeni toplayan, çıkardığı albümlerle hafızalara kazınan genç şarkıcı Aleyna Tilki müzik kariyerinin dışında sosyal medya paylaşımları ve iddialı açıklamalarıyla da gündeme bomba gibi düşüyor! Önceki gün İstinye Park'ta objektifler tarafından görüntülenen Tilki, çantasından çıkardığı İngilizce yazı ile şok etti. O yazı ile kime gönderme yaptığı ise şimdiden merak konusu oldu..
Açıklamasıyla gündeme gelmişti
Katıldığı Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla şöhrete kavuşan daha sonra söylediği şarkılarla milyonlarca kitleye ulaşan şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde yaptığı ters kelepçe açıklamasıyla gündeme gelmişti.
Gönderme yaptı
Aleyna Tilki, şimdi ise yeni bir bombaya imza attı. Genç şarkıcı çantasında yazan mesajla gönderme yaptı.
Objektiflere takıldı
Sosyal medya paylaşımları ve iddialı açıklamalarıyla da gündemden düşmeyen Aleyna Tilki, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı.