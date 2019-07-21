Aleyna Tilki'nin bu sefer yanında sevgilisi de var! Cesur bikinilere devam

Aleyna Tilki'nin bu sefer yanında sevgilisi de var! Cesur bikinilere devam

Geçtiğimiz haftalarda bikinisiyle görüntülenmesinin ardından aldığı kilolarla gündeme gelen Aleyna Tilki, bu sefer yanında sevgilisiyle denize girerken kameralara yansıdı.

Aleyna Tilki'nin bu sefer yanında sevgilisi de var! Cesur bikinilere devam - Sayfa 1

19 yaşındaki genç şarkıcı Aleyna Tilki, şu sıralar sesi ve şarkılarıyla değil, paylaşımları ve aldığı kilolarla adından söz ettiriyor. Yaz ayının gelmesiyle birlikte deniz sezonunu açan Aleyna Tilki, bikinili görüntülenmesinin ardından aldığı kilolarla tepki çekse de, kimselere aldırış etmeden eğlencesine devam ediyor.

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Aleyna Tilki'nin bu sefer yanında sevgilisi de var! Cesur bikinilere devam - Sayfa 2

Verdiği konserlerden fırsat buldukça tatil mekanlarına gitmeye çalışan Aleyna Tilki, soluğu yine Bodrum'da aldı. Erkek arkadaşıyla da ilk kez görüntülenen şarkıcı, bir beach'te deniz keyfi yaptı.

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Aleyna Tilki'nin bu sefer yanında sevgilisi de var! Cesur bikinilere devam - Sayfa 3

Gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkaran Tilki'nin bir ara dubalarla yüzmeye çalışması ortaya komik görüntülerin çıkmasına sebep oldu. Aleyna Tilki'nin kiloları ise yeniden gündeme geldi.

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Aleyna Tilki'nin bu sefer yanında sevgilisi de var! Cesur bikinilere devam - Sayfa 4

Habertürk'ün haberine göre eğlencesine gece de kaldığı yerden devam eden şarkıcı, daha sonra arkadaş grubu ile Türkbükü'nde bulunan bir restorana gitti. Tilki, sabah 05.00'da özel şoförlü aracıyla mekanı erkek arkadaşıyla terk etti.

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