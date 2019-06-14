Aleyna Tilki'nin bikinili paylaşımı takipçilerini heyecanlandırdı
Gündemden düşmemek için her şeyi deneyen Aleyna Tilki'nin paylaşımı olay oldu. Sosyal medya hesabı İnstagram'dan yayınladığı fotoğraflarla adından söz ettiren güzel şarkıcı Aleyna Tilki, bikinili cesur fotoğrafıyla takipçilerini mest etti. İşte Aleyna Tilki'nin bikinili paylaşımı
Gündemde kalmak için her türlü yolu deneyen Tilki'nin bikinili paylaşımı olay oldu.
Aleyna Tilki, son zamanlarda, sosyal medya paylaşımlarıyla sıklıkla gündeme geliyor ve eleştiri yağmuruna tutuluyor. Son olarak bikinili haliyle gündeme gelen Tilki kim ne derse desin bir bikinili paylaşım daha yapmayı ihmal etmedi.
Geçtiğimiz günlerde Aleyna Tilki'nin Bodrum'da bikinisiyle objektiflere yakalanması epey konuşulmuştu. Kiloları nedeniyle eleştirilmişti.
O haline yanıt olarak yanıt niteliğinde yaptığı paylaşımlar da photoshop yüzünden eleştirilince Tilki ne yapacağını bilememişti.
Tüm bu eleştirilere cevap olarak da Tilki, Instagram hesabından orta parmağını gösterdiği bir fotoğraf paylaşmıştı. Sert eleştirilere maruz kalan Tilki yeni bikinili paylaşımıyla dikkat çekti.