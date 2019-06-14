Aleyna Tilki'nin bikinili paylaşımı takipçilerini heyecanlandırdı

Gündemde kalmak için her türlü yolu deneyen Tilki'nin bikinili paylaşımı olay oldu.

Aleyna Tilki, son zamanlarda, sosyal medya paylaşımlarıyla sıklıkla gündeme geliyor ve eleştiri yağmuruna tutuluyor. Son olarak bikinili haliyle gündeme gelen Tilki kim ne derse desin bir bikinili paylaşım daha yapmayı ihmal etmedi.