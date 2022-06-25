Aleyna Tilki'nin arabalı bikinili pozu olay oldu! "Bulunmaz Hint kumaşı gibisin..."
2016 yılında çıkardığı "Cevapsız Çınlama" şarkısı ile yıldızı parlayan, adını geniş kitlelere duyuran Aleyna Tilki dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz günlerde yaptığı "Bana çocukken yapılanları bi anlatsam.." açıklamasıyla herkesi şoke eden Tilki paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Şu sıralar ailesiyle Alaçatı'da tatil keyfi yapan Tilki'nin arabada çektiği bikinili pozu hayranları tarafından yoğun ilgi gördü..
"O ses Türkiye" yarışmasında adını duyuran, 2016 yılında çıkardığı "Cevapsız Çınlama" arkasından "O Sen Olsan Bari" şarkılarıyla şöhret olan, ismini milyonlara duyuran Aleyna Tilki ilgi çeken paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Tilki'nin 3 milyona yakın takipçisi bulunuyor. Tatil sezonunu ailesiyle Alaçatı'da açan güzel şarkıcı arabada çektiği bikinili pozunu sosyal medya hesabından yayınladı. O fotoğrafa dakikalar içerisinde beğeni yorum yağdı. Yoğun ilgi gören paylaşıma hayranları " Hint kumaşı gibisin.." yorumunu düştü.
Sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla sık sık adından söz ettiren Aleyna Tilki, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Genç popçu, bu kez de arabanın içinde bikinisiyle verdiği pozunu yayınladı
2016 yılında 'Cevapsız Çınlama' şarkısıyla büyük bir şöhret yakalayan Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Hayranları yoğun ilgi gösterdi
Bir süredir ailesiyle birlikte Alaçatı'da tatil yapan Tilki, arabanın içinde bikinisiyle poz verdi. Karesini sosyal medya hesabından yayınlayan 22 yaşındaki şarkıcının fotoğrafı, hayranları tarafından yoğun ilgi gördü.