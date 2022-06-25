Aleyna Tilki'nin arabalı bikinili pozu olay oldu! "Bulunmaz Hint kumaşı gibisin..."

"O ses Türkiye" yarışmasında adını duyuran, 2016 yılında çıkardığı "Cevapsız Çınlama" arkasından "O Sen Olsan Bari" şarkılarıyla şöhret olan, ismini milyonlara duyuran Aleyna Tilki ilgi çeken paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Tilki'nin 3 milyona yakın takipçisi bulunuyor. Tatil sezonunu ailesiyle Alaçatı'da açan güzel şarkıcı arabada çektiği bikinili pozunu sosyal medya hesabından yayınladı. O fotoğrafa dakikalar içerisinde beğeni yorum yağdı. Yoğun ilgi gören paylaşıma hayranları " Hint kumaşı gibisin.." yorumunu düştü.