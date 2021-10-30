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Aleyna Tilki'nin annesinden sosyal medyada takipçisine küfürlü cevap

Aleyna Tilki'nin annesinden sosyal medyada takipçisine küfürlü cevap

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel Instagram hesabından yaptığı soru-cevaplar ile konuşuluyor. Öztel, bir takipçisinin, "Çocuklarının başarısının arkasına saklanmak nasıl?" sorusunu görünce sinirlerine hakim olamadı.

Aleyna Tilki'nin annesinden sosyal medyada takipçisine küfürlü cevap

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde koronavirüsü yenen Öztel, şimdi de Instagram hesabından yaptığı soru-cevaplar ile konuşuluyor. Öztel, bir takipçisinin, "Çocuklarının başarısının arkasına saklanmak nasıl?" sorusunu görünce sinirlerine hakim olamadı.

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Aleyna Tilki'nin annesinden sosyal medyada takipçisine küfürlü cevap

Küçük yaşta şöhret kapısını aralayan Aleyna Tilki her açıklaması ve her paylaşımıyla gündem oluyor. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel de kızından geri kalmıyor. 

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Aleyna Tilki'nin annesinden sosyal medyada takipçisine küfürlü cevap

Sosyal medyada kızı kadar popüler olan Öztel, sık sık paylaşımlarıyla gündem oluyor.

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Aleyna Tilki'nin annesinden sosyal medyada takipçisine küfürlü cevap

Öztel kişisel Instagram hesabından takipçileriyle 'soru-cevap' yaptı.

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