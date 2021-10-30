Aleyna Tilki'nin annesinden sosyal medyada takipçisine küfürlü cevap

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde koronavirüsü yenen Öztel, şimdi de Instagram hesabından yaptığı soru-cevaplar ile konuşuluyor. Öztel, bir takipçisinin, "Çocuklarının başarısının arkasına saklanmak nasıl?" sorusunu görünce sinirlerine hakim olamadı.