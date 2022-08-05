Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel o yoruma isyan etti: Haddini bil!

24 yaşındaki genç şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde Selda Bağcan ile konserde düet yapmıştı. Birçok kişinin beğenisini kazanan düete bazı kişilerden de tepki gecikmedi. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, İnstagram hesabından kendisine gelen bir mesajı paylaştı. Gelen mesajdaki "kızını itin köpeğin önüne atıyorsun" mesajını paylaşan Havva Öztel, fotoğrafın altına "Halka şarkı söylüyor ite köpeğe değil terbiyesiz kadın sen kimsin benim analığımı sorguluyorsun? Haddini bil bilmezsen bildiririm." mesajını yazdı.