Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel o yoruma isyan etti: Haddini bil!
Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, sosyal medyada kendisine gelen bir mesajı hikâyesinde paylaşarak isyan etti.
24 yaşındaki genç şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde Selda Bağcan ile konserde düet yapmıştı. Birçok kişinin beğenisini kazanan düete bazı kişilerden de tepki gecikmedi. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, İnstagram hesabından kendisine gelen bir mesajı paylaştı. Gelen mesajdaki "kızını itin köpeğin önüne atıyorsun" mesajını paylaşan Havva Öztel, fotoğrafın altına "Halka şarkı söylüyor ite köpeğe değil terbiyesiz kadın sen kimsin benim analığımı sorguluyorsun? Haddini bil bilmezsen bildiririm." mesajını yazdı.
Aleyna Tilki kadar 43 yaşındaki annesi Havva Öztel de adından sıklıkla söz ettiriyor
Bergen'in Seni Kalbimden Kovdum şarkısını seslendiren ve klip çeken Havva Öztel, artık güzelliği kadar sesiyle de ön plana çıkıyor.
Geçtiğimiz gün kızı Aleyna Tilki'nin Selda Bağcan'la düet yaptığı anları paylaşan Öztel, "Ne büyük gurur dev bir insanla aynı sahneyi paylaşmak ne mutlu sana kızım ne gurur ne güzel bir tabloydu Allah nazarlardan saklasın ikinize de" ifadelerini kullandı.