Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel konuştu: ''Kızımı yetiştirme yurduna götürmeye geldiler!''
Aleyna Tlki gibi annesinin de her hareketi her sözü olay oluyor. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel bir programa katıldı. Kızı ile yaşadığı zor günleri anlattı. Kızlarıyla arkadaş gibi olmadıklarını, her zaman anne olduğunu söyledi.
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, söylediği şarkılar ve her hareketiyle olay oluyor. 2. Sayfa programına konuk olan Öztel, kızıyla yaşadığı kötü zamanlarını anlattı.
Öztel, kızlarıyla arkadaş gibi olmadığı ve olması gerektiği gibi, anne olarak davrandığını söyledi.
''Ben kızlarımla arkadaş gibi değilim. Ben anneyim, kızlarımın yeterince arkadaşları var. Ben sadece annelik görevimi yerine getirmeye çalışıyorum. Tırnaklarımı çıkarmam gereken yerde de yapıyorum, sonuçta çocuklarım yani. Bu anlamda profesyonel düşünemeyebilirim.''
Şarkıcı Işın Karaca, Aleyna Tilki için "Allahım sen kimseyi evladının cehaleti ile sınama!" demişti. Havva Öztel bu sözlere karşılık verdi.
Öztel, hiçbir annenin çocuğu hakkında kötü söz duymak istemeyeceğini söyledi.
''Işın Karaca ile bir diyaloğum olmamıştı. Sadece "sen de bir annesin, böyle düşünerek yorumlarsan çok mutlu olurum" dedim.