Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel konuştu: ''Kızımı yetiştirme yurduna götürmeye geldiler!''

Öztel, kızlarıyla arkadaş gibi olmadığı ve olması gerektiği gibi, anne olarak davrandığını söyledi.

''Ben kızlarımla arkadaş gibi değilim. Ben anneyim, kızlarımın yeterince arkadaşları var. Ben sadece annelik görevimi yerine getirmeye çalışıyorum. Tırnaklarımı çıkarmam gereken yerde de yapıyorum, sonuçta çocuklarım yani. Bu anlamda profesyonel düşünemeyebilirim.''