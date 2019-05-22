Aleyna Tilki'nin 13 yaşındayken yaptığı hata başını yaktı

Aleyna Tilki'nin 13 yaşındayken yaptığı hata başını yaktı

Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin 13 yaşında Twitter hesabı açtığı ortaya çıkınca kural ihlali yaptığı gerekçesiyle hesabı kapatıldı.

Aleyna Tilki'nin 13 yaşındayken yaptığı hata başını yaktı - Sayfa 1

 Amerika'da bulunan şarkıcı Aleyna Tilki'nin Twitter hesabı kapatıldı. Tilki'nin hesabının kapatılmasında gerekçe olarak 13 yaşından önce üye olması gösterildi.

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Aleyna Tilki'nin 13 yaşındayken yaptığı hata başını yaktı - Sayfa 2

Amerika'da çektirdiği pozları kişisel hesaplarında paylaşan ve beğeni rekoru kıran Aleyna Tilki, 13 yaşından önce Twitter hesabı açtığı için başı derde girdi

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Aleyna Tilki'nin 13 yaşındayken yaptığı hata başını yaktı - Sayfa 3

Yakın zaman önce reşit olan şarkıcının topluluk ve katılım kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle hesabı kapatıldı, attığı tweetler silindi.

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Aleyna Tilki'nin 13 yaşındayken yaptığı hata başını yaktı - Sayfa 4

Şarkıcı, bir süre sonra hesabını geri aldı ancak çok sayıda takipçi kaybetti. Hesabını geri alan Tilki, Twitter'a attığı sitem etti. 

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