Aleyna Tilki'nin 13 yaşındayken yaptığı hata başını yaktı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin 13 yaşında Twitter hesabı açtığı ortaya çıkınca kural ihlali yaptığı gerekçesiyle hesabı kapatıldı.
Amerika'da bulunan şarkıcı Aleyna Tilki'nin Twitter hesabı kapatıldı. Tilki'nin hesabının kapatılmasında gerekçe olarak 13 yaşından önce üye olması gösterildi.
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Amerika'da çektirdiği pozları kişisel hesaplarında paylaşan ve beğeni rekoru kıran Aleyna Tilki, 13 yaşından önce Twitter hesabı açtığı için başı derde girdi
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Yakın zaman önce reşit olan şarkıcının topluluk ve katılım kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle hesabı kapatıldı, attığı tweetler silindi.
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Şarkıcı, bir süre sonra hesabını geri aldı ancak çok sayıda takipçi kaybetti. Hesabını geri alan Tilki, Twitter'a attığı sitem etti.
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