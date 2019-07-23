Aleyna Tilki'den takipçilerine taş! Kilo eleştirilerine daha fazla dayanamadı
BODRUM'da tatiline devam eden Aleyna Tilki'den takipçilerine sert bir taş geldi. Tilki, 'Biraz da okuyun' diyerek takipçilerine sert çıktı.
Her yaptığı olay olan genç popçu Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son zamanlarda aldığı kilolarıyla oldukça eleştirilen Tilki, bu konu üzerinden sosyal medya takipçilerine sert bir çıkış yaptı.
Yaz sezonunda bikinili yakalanınca aldığı kilolar ortaya çıkan Aleyna Tilki, kiloları nedeniyle çok eleştirilince artık patladı ve genç popçu sosyal medya hesabından, “Biraz sayfamda yazdıklarımı okuyun. Sadece boyum, kilom, saçımla ilgilenmeyin” notunu paylaştı.
Geçtiğimiz günlerde ise Aleyna Tilki Bodrum'da tatil yaparken görüntülenmiş. Yanındaki kişinin erkek arkadaşı olduğu iddia edilmişti.
Bodrum'da gün boyu denizin ve güneşin keyfini çıkaran Aleyna Tilki'nin yanındaki kişi ile samimi halleri dikkatlerden kaçmamıştı.