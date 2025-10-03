Aleyna Tilki'den şok karar! Tekelleşmeye inat şirket kuruyor...
Müzik sektöründe tekelleşme ve lobileşme olduğunu iddia eden ünlü popçu Aleyna Tilki kendi müzik şirketini kurduğunu açıkladı. Tilki, "Madem onlar bir lobi kuruyor, biz de böyle bir denge başlatalım" dedi.
Küçük yaşlarda müzik sektörüne girerek listeleri alt üst eden Aleyna Tilki, yapımcı Arem Özgüç ile Arman Aydın'ın Youtube'daki Hitmakers programına konuk oldu.
'PATRON OLDU'
Daha önce müzik şirketleri ve organizatörlerle yaşadığı problemlerle gündeme gelen genç şarkıcı, kendi işinin patronu oldu.
'MADEM ONLAR BİR LOBİ KURUYOR'
Sektördeki bazı durumlardan rahatsız olduğunu dile getiren Tilki, "Sektördeki lobileşme ve tekelleşme nedeniyle müzik şirketi kurdum. Bu ülkede mükemmel müzikler yapılıyor.
Madem onlar böyle bir lobi kuruyor, biz de dengeyle, güzellikle bir güç başlatalım" ifadelerini kullandı.