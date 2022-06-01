Aleyna Tilki'den mültecilere tepki! ''Suriyeliler ülkemize saygı duymuyor!''

Daha sonra bir paylaşım daha yapan Tilki, "Gerçekten çok üzücü. Sonuç olarak bir savaştan çıkıp gelseler de, travmaların ardından 'kötü biri' olmak seçimdir. Afrika'daki açlığın arsız bir yanını gördünüz mü? Nasıl da sessizler…" dedi.