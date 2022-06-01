Aleyna Tilki'den mültecilere tepki! ''Suriyeliler ülkemize saygı duymuyor!''
İlgi gören şarkıları ve iddialı sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen başarılı ve genç popçu Aleyna Tilki bu kez Suriyeli mültecilere tepki göstererek gündeme geldi. İngiltere'yi örnek göstererek ''Sistem onlara kurallarıyla gözdağı veriyor.'' dedi.
Ünlü ve popüler şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımları ve şarkılarının yanı sıra açıklamalarıyla da dikkat çekiyor. Genç şarkıcı Suriyeli mülteciler konusunda twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi. İngiltere'yi örnek gösterip ekledi, ''Sistem onlara kurallarıyla gözdağı veriyor.''
''Suriyeli mülteciler, ülkemize saygı duymuyor.''
Şarkıcı, "Suriyeliler vb İngiltere’de de var ama neden sürekli taciz olayı yaşanmıyor? Çünkü onlar İngiltere'ye alınırken, sistem onlara kurallarıyla gözdağı veriyor. Medeniyete saygı duymak zorunda kalıyorlar. Gurbet hissini anlarım ama ülkemize saygı duymamalarını anlayamam…" ifadelerini kullandı.
Daha sonra bir paylaşım daha yapan Tilki, "Gerçekten çok üzücü. Sonuç olarak bir savaştan çıkıp gelseler de, travmaların ardından 'kötü biri' olmak seçimdir. Afrika'daki açlığın arsız bir yanını gördünüz mü? Nasıl da sessizler…" dedi.
Aleyna Tilki'nin twitter üzerinden gösterdiği tepki paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.