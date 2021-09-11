Aleyna Tilki'den kötü haber! Hastaneden serumlu fotoğraf paylaştı!
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, hastane odasından yaptığı paylaşımla hayranlarını korkuttu. Hastanede serum aldığı anları paylaşan Tilki, yaptığı paylaşıma ise, "Hasta bebek" notunu düştü.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle sık sık gündem olan şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, bir süre önce Karadeniz Turu'na çıkmıştı.
Karadeniz'den Marmaris'e geçen Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, çıktığı tatil sonrasında koronaya yakalandığını açıklamıştı. Karantina altına alınan Havva Öztel, koronavirüsü atlatarak kızlarına kavuştuğunu duyurmuştu.
Şimdi ise şarkıcı Aleyna Tilki’den kötü haber geldi.
Sosyal medya sayfasından yaptığı iddialı paylaşımlar yapan ve dikkat çeken açıklamalarla gündeme gelen Aleyna Tilki, şimdi ise hastane odasında olan bir fotoğrafını paylaştı.
Koluna bağlı serumla paylaşım yapan 21 yaşındaki şarkıcı, hikayesine "Hasta bebek" notunu düştü.