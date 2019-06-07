Aleyna Tilki'den eleştirilere imalı paylaşım!
Geçtiğimiz gün bikinili pozlarıyla gündeme gelen ve sosyal medyada olay olan genç şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.
MUĞLA'nın en gözde tatil beldesi olan Bodrum'a Aleyna Tilki de ayakbastı. Bodrum plajlarına inen 19 yaşındaki Tilki, yeşil bikinisiyle tüm bakışları üzerine topladı.
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Genç şarkıcıyı tanıyan hayranları, gözlerini ondan alamadı, fotoğraflarını çekmek için telefonlarına sarıldı.
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Aleyna Tilki, gün boyu denizden çıkmadı.
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Genç popçunun neşeli ve eğlenceli olduğu gözlerden kaçmazken Aleyna Tilki, gün boyu yüzüp güneşlendikten sonra beach’ten ayrıldı.
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