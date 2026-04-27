Aleyna Tilki'den büyük dönüşüm! "Yeniden doğuruyorum"
Aleyna Tilki kariyerinin 10. yılında yaşadığı dönüşümü anlatırken şaşırtan ifadeler kullandı. Yeni bir Aleyna doğruyorum diyen Tilki, değişim sürecini “doğum sancısı” olarak tanımladı.
DOĞUM SANCISI OLARAK TANIMLADI
“Eskiden benden beklenen şeyleri yapıyordum. Artık kimsenin benden duymayı beklediği şeyleri söylemiyorum. Basına malzeme de vermiyorum. Çünkü insanların artık başka yönlerimi konuşmasını istiyorum” diyen Tilki, değişim sürecini “doğum sancısı” olarak tanımladı.
''ESKİ ALEYNA'YI ÖLDÜRDÜM, YENİYİ DOĞURMAYA ÇALIŞIYORUM''
Ünlü şarkıcı, eski dönemine sert bir ifadeyle veda ettiğini belirterek, “Eski Aleyna’yı kendi ellerimle öldürdüm. Yeni bir Aleyna doğurmaya çalışıyorum. Kariyerine bugün başlamış bir sanatçı gibi hissediyorum” sözleriyle dikkat çekti.
ALEYNA TİLKİ KİMDİR?
Aleyna Tilki 28 Mart 2000 tarihinde Konya'da doğdu. Annesi Trabzonlu Konyalı Rusya göçmeni. Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılmasıyla ilk kez televizyonlarda görüldü. Ağustos 2016'da Türk besteci ve aranjör Emrah Karaduman'ın "Cevapsız Çınlama" adlı parçasında vokal olarak yer aldı.