Aleyna Tilki'den bomba gibi patlayan evlilik açıklaması! ''Çocuk için..''
Şarkıları ve fiziğiyle yeri yerinden oynatan genç ve güzel şarkıcı Aleyna Tilki, magazin gündeminde sık sık yer alan isimler arasında başlarda geliyor. Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla çok konuşulan Tilki yine yaptığı bir açıklamada evlilik konusuna değinerek hayranlarını şaşırtan cevaplar verdi. Bakın Aleyna Tilki çok merak edilen evlilik konusunda nasıl şaşırtıcı konuştu...
Her hareketiyle kendinden söz ettiren Aleyna Tilki, başarılı kariyeli ve sesiyle birçok insanı büyülüyor. Genç yaşta büyük bir üne sahip olan Tilki, özel hayatıyla da merak edilen ünlüler arasında yer alıyor. Uzun zamandır kalbi boş olan ünlü şarkıcının aşk hayatı ve evlilik hakkında sorulan sorulara verdiği cevap duyanları şaşırttı.
Uzun bir süredir kalbi boş olan genç şarkıcı Aleyna Tilki, evlilikle ilgili sorulara yanıt verdi.
Aleyna Tilki'nin uzun zamandır kalbinin boş olduğu biliniyordu.
Ancak bu durağanlık akıllara ünlü şarkıcının aşk hayatıyla ilgili konuların merak edilmesine de sebebiyet veriyor.