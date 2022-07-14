Aleyna Tilki'den bomba gibi patlayan evlilik açıklaması! ''Çocuk için..''

Her hareketiyle kendinden söz ettiren Aleyna Tilki, başarılı kariyeli ve sesiyle birçok insanı büyülüyor. Genç yaşta büyük bir üne sahip olan Tilki, özel hayatıyla da merak edilen ünlüler arasında yer alıyor. Uzun zamandır kalbi boş olan ünlü şarkıcının aşk hayatı ve evlilik hakkında sorulan sorulara verdiği cevap duyanları şaşırttı.