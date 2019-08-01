Aleyna Tilki'den bir tuhaf çoban isteği! 'Çoban olsan bari'
Genç pop şarkıcısı Aleyna Tilki'den sosyal medya hesabı Twitter'dan bir tuhaf istek geldi. Takipçileri, Tilki'nin bu isteğini tiye alarak cevaplar verince Twitter şenlendi.
Her yaptığı olay olan genç pop şarkıcısı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabı Twitter'da takipçilerinden bir tuhaf istekte bulundu. Aleyna Tilki'nin bu isteği üzerine takipçileri mizah yarışına girmişçesine cevaplar vererek genç şarkıcıyı tiye aldılar ve ortaya birçok komik paylaşım çıktı.
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Aleyna Tilki'nin Twitter'dan çoban arayışı herkesi şaşırtmasının yanı sıra bu isteği, takipçileri tarafından tiye alındı.
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Bir kullanıcı ise Tilki'nin paylaşımında bir detaya takılarak eleştirisini yapmadan geçemedi. Takipçisi, "Çoban olan ama "telefonu da olan" resmen aşağıladın ya bu nasıl üslup" diyerek tepki gösterdi.
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