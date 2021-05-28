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Aleyna Tilki zenginliğine zenginlik kattı! Reklamdan bakın ne kadar kazanacak

Aleyna Tilki zenginliğine zenginlik kattı! Reklamdan bakın ne kadar kazanacak

Reklam kazançlarıyla milyonlar kazanan Aleyna Tilki, yeni anlaşmasından da dudak uçuklatan bir kazanç elde edecek.

Aleyna Tilki zenginliğine zenginlik kattı! Reklamdan bakın ne kadar kazanacak

Son çıkardığı ingilizce parçası tahmin ettiği kadar ses getirmeyen Aleyna Tilki, kazanç kapısını reklama çevirdi. Bir dondurma markasıyla anlaşıp 2 milyon TL kazanana Tilki, yeni bir anlaşmaya daha imza attı.

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Aleyna Tilki zenginliğine zenginlik kattı! Reklamdan bakın ne kadar kazanacak

Aleyna Tilki, bir meyve suyu markası ile reklam anlaşması yaptı. Posta'da yer alan habere göre, içecek firması ile el sıkışan Aleyna Tilki, 6 aylık bir kampanya için 600 bin TL alacak.

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Aleyna Tilki zenginliğine zenginlik kattı! Reklamdan bakın ne kadar kazanacak

Tilki, markanın reklam müziğini ve video klibini ise kendi hazırlayacak. Tilki'ye klipte TikTok fenomenleri eşlik edecek.

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Aleyna Tilki zenginliğine zenginlik kattı! Reklamdan bakın ne kadar kazanacak

Öte yandan Aleyna Tilki, kazandığı paralarla ailesine destek olduğu ve Çengelköy'den 3 milyon TL değerinde ev alıp tapusunu da annesi Havva Öztel'in üzerine yaptığı öğrenildi.

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