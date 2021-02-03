Aleyna Tilki yürüyemez hale geldi hastanelik oldu 'Bütün vücudum kitlendi'
Exxen'deki İşte Bu Benim Masalım dizisinin yıldızı Aleyna Tilki, hastanelik oldu. 'Vücudum kitlendi' diyen Tilki, yaşadıklarını anlattı.
Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisinde Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven ile başrolü paylaşan Aleyna Tilki, dün akşam Instagram hesabından "Hastaneye gidiyorum" paylaşımı yaparak takipçilerini korkuttu.
Gelen mesajların üzerine açıklama yapan ünlü şarkıcı, sağlık durumu hakkında şunları söyledi:
"Hakkımda birkaç tane haber çıkmış 'ben doktora gidiyorum' deyince. Bazıları doğru bazıları değil. Dün sette kas spazmı geçirdim. Bütün vücudum kitlendi ve en sonunda yürüyemez hale geldim.''
''Sanırım yanlış bir hareket yaptım ya da çok çalışmaktan dolayı belki de vücudum kasıldı. 'Ne kadar emek, o kadar yemek' diyorlar…''
''Ben çalışmaktan çok mutluyum. Hem İngilizce şarkımın klibini hazırlıyorum hem de İşte Bu benim Masalım dizisinde aktif çalışıyorum.''