Aleyna Tilki yine olay! Yılbaşı gecesi kırmızı mini elbisesi ile büyüledi

Aleyna Tilki, yılbaşı gecesi sosyal medya hesabı Instagram’dan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan isimler arasında yer alan ünlü popçu Tilki, yılbaşı gecesi kırmızı mini elbisesi ile yaptığı paylaşımla gündeme bomba gibi oturdu.