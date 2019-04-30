Aleyna Tilki yatak odasından paylaştı! Ünlü model Liam Vandiar'dan yorum geldi
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medyada yaptığı paylaşımla birçok beğeni ve yorum aldı. Yorum yapanlardan biri de ünlü model Liam Vandiar oldu.
Henüz reşit olmadan sahneye çıktığı için ülke gündemine oturan ve şimdilerde kariyerinde başarılı bir ilerleme kaydeden şarkıcı Aleyna Tilki, yatak odasından paylaşımda bulundu. Yeni müzik çalışmaları için Amerika’ya gideceğini söyleyen Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.
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Genç popçu yatakta paylaştığı fotoğrafa “Soğuk kadın, bakışı soğuk, günleri soğuk, odası soğuk, ısınmaya niyeti yok” notunu ekledi.
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Aleyna Tilki’nin paylaşımına Güney Afrikalı model Liam Vandiar, ‘ateş' emojisiyle yorum yaptı.
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Aleyna, Vandiar'ın bu yorumuna karşılıksız kalmadı. Tilki de Güney Afrikalı modele 'kalp' emojisiyle karşılık verdi.
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