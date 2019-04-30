Aleyna Tilki yatak odasından paylaştı! Ünlü model Liam Vandiar'dan yorum geldi

Henüz reşit olmadan sahneye çıktığı için ülke gündemine oturan ve şimdilerde kariyerinde başarılı bir ilerleme kaydeden şarkıcı Aleyna Tilki, yatak odasından paylaşımda bulundu. Yeni müzik çalışmaları için Amerika’ya gideceğini söyleyen Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.