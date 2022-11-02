Aleyna Tilki yarı çıplak poz verdi tepkiler çığ gibi büyüdü! ‘’Çıplak görünmek hoşuna gidiyor!’’
Aleyna Tilki her paylaşımıyla olay olmaya devam ediyor. Genç şarkıcı bu kez de yarı çıplak pozunu paylaştı. O fotoğrafa tepkiler çığ gibi büyüdü. Tilki’nin fotoğrafına ‘’Çıplak görünmek hoşuna mı gidiyor’’ yorumu yapıldı.
Genç yaşında ünlü olan şarkıcı Aleyna Tilki’nin her söylediği, her paylaşımı olay oluyor. Hem paylaşımları hem de özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.
Aleyna Tilki, Londra’daki fotoğraf çekimlerinden bir kare paylaştı. Tilki’nin fotoğrafı görenleri şok etti. Yarı çıplak pozuna ‘’Çıplak görünmek hoşuna mı gidiyor’’ yorumu yapıldı.
Londra’dan paylaşımlar yapan Tilki’nin fotoğraflarını binlerce kişi beğendi. Tilki, ‘’Yeni şarkımı sevdiniz mi?’’ Notuyla fotoğrafını paylaştı. Tilki’nin yarı çıplak fotoğrafı gündeme oturdu.
Bazı kullanıcılar Tilki’nin fotoğrafına, ‘’Çıplak görünmek hoşuna mı gidiyor?’’, ‘’Edep adap ya’’ gibi yorumlar yaptı.