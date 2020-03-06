Aleyna Tilki 'Yalan' şarkısında istediğini alamayınca olay bir savunma yaptı

Aleyna Tilki'ye 'Yalan' şarkısının istediği tepkiyi alamaması sorulunca ise beğenme üzerine tuhaf bir açıklama yaptı. Tilki, "Ülkece zor bir dönem geçiriyoruz. Ben de şarkıyla ilgili çok paylaşım yapmadım. Olması gereken oldu, o yüzden çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Benim şarkılarımın hepsi ilk çıktığında tepki çekiyor'' dedi.