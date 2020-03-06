Aleyna Tilki 'Yalan' şarkısında istediğini alamayınca olay bir savunma yaptı
Genç popçu Aleyna Tilki, yeni şarkısı 'Yalan'ın beklediği ilgiliyi göremeyince 'beğenme' üzerine yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Tilki, Aynur Aydın'a değinmeden de geçmedi.
Geçtiğimiz akşamlarda kız kardeşi Ayça ile Bebek'te bir yemek çıkışı basın mensuplarıyla kısa bir sohbet eden Aleyna Tilki, yine çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Sözü ve müziği kendisine ait olan yeni şarkısının klibi için de yönetmen koltuğuna kendisi oturan Tilki, yeterli tepkiyi alamadı ve şarkısı bir patlama yakalayamadı.
Aleyna Tilki'ye 'Yalan' şarkısının istediği tepkiyi alamaması sorulunca ise beğenme üzerine tuhaf bir açıklama yaptı. Tilki, "Ülkece zor bir dönem geçiriyoruz. Ben de şarkıyla ilgili çok paylaşım yapmadım. Olması gereken oldu, o yüzden çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Benim şarkılarımın hepsi ilk çıktığında tepki çekiyor'' dedi.
19 yaşındaki genç popçu, ''Amacım bu şarkıda herkesin zevki değildi, zevklerini beğendiğim insanların beni beğenmesiydi. Farklı bir kitleye hitap ettim" diyerek çok konuşulacak bir savunmaya da bu sözlerle imza attı.
Babasının sosyal medyada şarkıcı Aynur Aydın ile ilgili yaptığı yorumlar hakkında ise şunları söyledi:
"Anneler ve babalar çocuklarına karışır. Bir yanlış yaparlarsa aramızda konuşuruz. Onlar anne ve baba. Bizim gibi profesyonel değiller. Bazı şeylerin nereye gideceğini düşünemeyebilirler."