Aleyna Tilki Türkiye'yi terk etti artık Amerika'da yaşayacak
Aleyna Tilki, Türkiye'den ayrıldı, eğitimi için Amerika'ya taşındı.
Türkiye'yi terk ederek eğitimi için Amerika'da yaşamaya başlayacağını söyleyen Aleyna Tilki, sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'ndan ABD'ye uçtu. Tilki'yi annesi Havva Öztel ve kardeşi Ayça uğurladı.
Kızını yolcu eden Havva Öztel, Instagram hesabından kızıyla çektirdiği fotoğrafı, "Gözümün nuru Allah sana yar ve yardımcı olsun kızım, yolun hep açık engelsiz kolay olsun dilimde duamsın özlemimsin Aleyna, güle güle git güle güle gel kızım seni çok özleyeceğim" notuyla paylaştı.
Kardeşi Ayça ile de bu fotoğrafı çektiren Aleyna Tilki'nin yorgun ve bakımsız hali ise dikkatlerden kaçmadı.
Aleyna Tilki, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada "Eğitimine Amerika'da devam edeceğini söyleyen şarkıcı, "Ben Amerika'da okuyacağım. Amerika'da işlerim olacak. Ayça da Amerika'da okuyacak. Biraz ailemden uzak kalacağım" demişti.