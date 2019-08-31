Aleyna Tilki Türkiye'yi terk ediyor kararını verdi Amerika'ya taşınıyor
Türkiye'de üniversite için istediği yerde okuyamayan Aleyna Tilki, kararını verdi. Amerika'ya gidiyor.
Geçtiğimiz dönem üniversite sınavlarına hazırlanan Aleyna Tilki, üniversite için Türkiye'de istediği yerde okuyamayınca Amerika'ya taşınma kararı aldı. Önceki akşam makyaj artisti Rıfat Yüzüak ile Kuruçeşme'de görüntülenen genç popçu, kararının kesin olduğunu dile getirdi.
Snob Magazin'in haberine göre; Eğitimine Amerika'da devam edeceğini söyleyen şarkıcı, "Ben Amerika'da okuyacağım. Amerika'da işlerim olacak. Ayça da Amerika'da okuyacak. Biraz ailemden uzak kalacağım"
Bir süre önce anne ve babası boşanan Aleyna Tilki, Kardeşi Ayça Tilki'nin oynadığı 'Masal Şatosu: Sihirli Davet' filminin galasına anne ve babasının birlikte gitmesi hakkında da konuştu.
Aleyna, "Onlar hep beraberler. Eş değiller ama arkadaşlar. Evliliklerini bitirdiler sadece. Hafta sonu geldiğinde genelde hep beraber mangal yapıyoruz" şeklinde konuştu.