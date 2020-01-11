Aleyna Tilki telefon numarasını paylaştı aldığı çantanın fiyatı şoke etti
Son günlerde alış-veriş tutkusuyla gündemden düşmeyen Aleyna Tilki'nin Hermes marka aldığı çantanın fiyatı dudak uçuklattı.
Her konuşması, yazdıkları ve davranışlarıyla gündem olan Aleyna Tilki, alışveriş tutkusundan vazgeçmiyor. Dudak uçuklatan harcamalarıyla şaşırtmaya devam eden genç şarkıcı, son olarak ünlü bir markanın çantasını dudak uçuklatacak ücretle aldı.
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Alış- veriş tutkusu son günlerde gündemden düşmeyen Aleyna tilki Louıs Vuitton ve Gucci gibi dünyaca ünlü markaların çantalarının satıldığı mağaza personeline numarasını verdiğini açıkladı.
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Türkiye’ye gelen modellerden ilk kendisinin haberdar edilmesini rica etti.
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Tilki, “Alışveriş tutkunu olduğumu herkes biliyor. Yeni ürünlerin ilk bende olmasını istiyorum” dedi.
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