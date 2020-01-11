Aleyna Tilki telefon numarasını paylaştı aldığı çantanın fiyatı şoke etti

Her konuşması, yazdıkları ve davranışlarıyla gündem olan Aleyna Tilki, alışveriş tutkusundan vazgeçmiyor. Dudak uçuklatan harcamalarıyla şaşırtmaya devam eden genç şarkıcı, son olarak ünlü bir markanın çantasını dudak uçuklatacak ücretle aldı.