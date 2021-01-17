Aleyna Tilki Seda Bakan Fahriye Evcen kar keyfini çıkardı! Bakın kim eline çorap geçirdi
İSTANBUL'da kar yağışının ardından Bengü, Seda Bakan, Aleyna Tilki, İdo Tatlıses, Fahriye Evcen ve birçok ünlü isim soluğu dışarıda aldı.
İstanbul'da etkili olan kar yağışını büyük bir mutlulukla karşılayan televizyon ve müzik dünyasının ünlü isimleri, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.
İşte ünlülerin paylaşımları...
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BERFU YENENLER
Kuzey'in karla ilk tanışması... Şapkalarımız da çok güzel ayrıca, aksi iddia edilmesin.
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MÜGE BOZ
Kar gören masum köylü.
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ÖZLEM ADA ŞAHİN
Karlı bir sabaha uyandık. Benim minik Elsa'lar aşırı mutlular.
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