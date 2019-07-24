Aleyna Tilki Reynmen'i çomar diyerek eleştirmişti! Fena yan çizdi
Ela şarkısıyla rekor kıran Reynmen'e söylediği düşünülen sözlerle olay olan Aleyna Tilki, Reynmen hakkında samimi açıklamalarda bulunurken kendi klibi için yönetmen koltuğuna oturacağını da belirtti.
Geçtiğimiz günlerde bir AVM'de görüntülenen genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin Reynmen'e "Çomar Show" ve "Derine inme çıkamazsın" ifadelerini kullanarak göndermelerde bulunduğu düşünülmüştü. Akşam vakti tek başına alışveriş yaparken görüntülenen Tilki, Reynmen hakkında samimi açıklamalarda bulundu.
Aleyna Tilki, son dönemin en çok konuşulan ismi sosyal medya fenomeni 'Reynmen' lakaplı Yusuf Aktaş için "Reynmen gerçekten çok başarılı işlere imza atıyor. Ben sonuna kadar destekliyorum kendisi. Türkiye'den böyle başarılı işlerin çıkması gerçekten gurur verici. Yolu açık olsun. Umarım bu başarısı artarak devam eder. Her zaman kendisine destek veren bir isim olacağım" dedi.
Genç popçu, yeni klibi içinse yönetmen koltuğuna kendisinin oturacağını belirtti. Yeni klip için henüz bir tarih belli olmadığını söyleyen Tilki, "Yönetmen ben olduğum için tarih sürekli değişiyor. Şu anda hala netleşen bir durum yok ama kısmetse önümüzdeki aylarda çekeceğiz. Sonrasında da montajı için Amerika'ya gideceğim" açıklamasında bulundu.
Aleyna Tilki'nin hayranları Reynmen'i hedef almıştı: Sosyal medya fenomeni Reynmen'in geçtiğimiz hafta çıkardığı 'Ela' şarkısı YouTube trend videolar listesinde birinci sıraya oturmuştu. Ayrıca Reynmen geçtiğimiz hafta, bu şarkı için, dünya müzik listesine giren ilk Türk şarkı yorumunda bulunmuştu. Ancak Aleyna Tilki'nin hayranları, bu yoruma sosyal medyadan karşılık verdi.