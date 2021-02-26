Aleyna Tilki Retrograde'deki direk dansıyla olay! Twitter'da TT oldu tepkiler bakın nasıl
Aleyna Tilki, dünya starı olma yolunda ilk adımı attı, Retrograde yayımlandı. Direk dansıyla dikkat çeken genç şarkıcı, iyi tepkiler aldı.
Ünlü olmaya başladığı ilk günden beri dünya starı olmak istediğini söyleyen Aleyna Tilki, ilk ingilizce şarkısı Retrograde'i yayımladı. Tilki, bu şarkı için dünyaca ünlü isimlerle çalıştı.
Retrograde'in sözleri, tüm dünyada liste başı çalışmalarıyla büyük bir hayran kitlesine sahip Grammy ödüllü Dua Lipa, Grammy adayı Sarah Hudson ve Coffee'ye, bestesi ise elektronik müziğin dahi ismi Diplo ile beraber King Henry ve Jr.Blender'a ait.
Şarkının prodüksiyonunu Beyoncé, Justin Bieber, Mark Ronson, Charli XCX gibi dünyaca ünlü isimlerle çalışan King Henry üstlendi. "Retrograde" sözcüğü Astroloji'de gezegenlerin "Retro (Geriye Gidiş)" hareketini de temsil ettiğinden, Aleyna şarkıyı Merkür Retrosu'nun 25 Şubat'taki bitişinden önce çıkarmaktan özellikle kaçındı.
Şarkının, renkli görüntülere sahne olan video klibi Aleyna'nın uzay gemisinde geçiyor. Şarkıcının direk dansı yaptığı görüntülerin de yer aldığı videonun yönetmenliğini Aleyna Tilki, Emre Ünal ve Oğuz Erel iş birliği ile yaptı. Klipteki dans şovuyla adından söz ettiren Tilki'nin hayranları, övgü dolu yorumlar yaptı.