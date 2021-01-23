Aleyna Tilki reklam teklifini bakın nasıl reddetti sözleri ortalığı salladı
Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen'de dizi çeken Aleyna Tilki, reklam teklifini reddederken söyledikleriyle olay yarattı.
Exxen'de geçen senenin Survivor birincisi Cemal Cn Canseven ile beraber dizi çeken Aleyna Tilki, yine magazin gündemine bomba gibi düştü.
"İşte Bu Benim Masalım" dizisi ile oyunculuk kariyerine adım atan Aleyna Tilki, bir parfüm firmasından gelen reklam teklifini farklı bir dille reddetti.
Genç şarkıcı kendisine yapılan reklam teklifini Tarkan ve Ajda Pekkan'dan örnek vererek reddetti.
Aleyna Tilki, bir parfüm firmasından gelen reklam teklifini "Eğer bir gün Tarkan ya da Ajda Pekkan bir parfüm reklamında oynarsa bu konuyu o zaman düşünebilirim." yanıtıyla reddetti.