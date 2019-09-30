Aleyna Tilki otobanda kalça şovu yaptı estetiği abarttığı için topa tutuldu

Türkiye'yi terk ederek eğitimi için Amerika'da yaşamaya başlayacağını söyleyen Aleyna Tilki, okul açılmadan önce Paris tatiline çıktı. Geçtiğimiz günlerde pembe küt saçları ile Paris stiliyle adından sıkça söz ettiren Tilki, bu sefer dudağına estetik yaptırdığı iddiasıyla sosyal medyaya damga vurdu.