Aleyna Tilki Nasrettin Hoca benzetmesiyle Twitter'da rezil oldu! Fena ti'ye aldılar

Acun Ilıcalı'nın Exxen platformunda yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisinin yıldızı Aleyna Tilki geçtiğimiz günlerde hayranlarını korkutmuştu. Sette kas spazmı geçiren genç şarkısı "Bütün vücudum kitlendi ve en sonunda yürüyemez hale geldim" demişti.