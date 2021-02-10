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Aleyna Tilki Nasrettin Hoca benzetmesiyle Twitter'da rezil oldu! Fena ti'ye aldılar

EXXEN'de İşte Bu Benim Masalım'ın dizisinin yıldızı Aleyna Tilki Twitter'da fena alay konusu oldu.

Acun Ilıcalı'nın Exxen platformunda yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisinin yıldızı Aleyna Tilki geçtiğimiz günlerde hayranlarını korkutmuştu. Sette kas spazmı geçiren genç şarkısı "Bütün vücudum kitlendi ve en sonunda yürüyemez hale geldim" demişti.

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20 yaşındaki genç şarkıcı 530 bin takipçisi bulunan Twitter hesabından yaptığı paylaşımla alay konusu oldu. 

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Şarkıcı Aleyna Tilki, kişisel Twitter hesabında "Bir şeye sahip olmadan, onu isteyip istemediğini anlayamazsın" paylaşımında bulundu.

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Altına bazı takipçileri, "Bu cümlenin neresinden bakarsan bak hiçbir anlamı yok" yorumunu yaptı. 

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