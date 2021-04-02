Aleyna Tilki Maldivlerden paylaştı siyah mini elbisesiyle mest etti!
Pandemi ve aşıyla ilgili açıklamalarıyla son günlerin konuşulan ismi Aleyna Tilki bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.
Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin aşı ile ilgili sarf ettiği, "Anneme, kardeşime ve kendime aşı yaptırmayacağım. Çünkü güvenmiyorum." sözleri nedeniyle hakkında soruşturma açılmıştı.
Tilki, konuyla ilgili olarak "Soruşturma açıldı mı bilmiyorum. Ben o konuşmayı aşı çıkmadan önce yapmıştım. Aşı çıktıktan sonra böyle bir şeyin gündeme gelmesi de garip. Sadece şunu söyleyeceğim. Sanatkar olma yolunda emin adımlarla yürüyorum. Eğer ben bir rol modelsem sadece yaptığım sanat ve bir sanatçı neye rol model olabilecekse beni ona konumlandırsınlar." demişti.
Aleyna bu tartışmanın ardından soluğu birçok ünlü gibi Maldivlerde aldı. Tilki, siyah mini elbisesiyle objektif karşısına geçti.
21 yaşındaki şarkıcının bu fotoğrafı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Tilki'nin paylaşımı 130 binden fazla beğeni aldı.