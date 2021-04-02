Aleyna Tilki Maldivlerden paylaştı siyah mini elbisesiyle mest etti!

Tilki, konuyla ilgili olarak "Soruşturma açıldı mı bilmiyorum. Ben o konuşmayı aşı çıkmadan önce yapmıştım. Aşı çıktıktan sonra böyle bir şeyin gündeme gelmesi de garip. Sadece şunu söyleyeceğim. Sanatkar olma yolunda emin adımlarla yürüyorum. Eğer ben bir rol modelsem sadece yaptığım sanat ve bir sanatçı neye rol model olabilecekse beni ona konumlandırsınlar." demişti.