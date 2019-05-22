Aleyna Tilki kuralları ihlal etti! Twitter hesabı kapatıldı
Yeni albüm çalışması için Los Angeles'ta olan Aleyna Tilki'nin Twitter hesabı, Twitter tarafından kapatılmış. Sebebi ise Tilki'nin hep yakındığı konu olan yaşı çıktı.
Son günlerde yeni albüm çalışması için Amerika'da olan Aleyna Tilki, Los Angeles sokaklarından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirirken bir anda kapanan Twitter hesabı ise merak konusu olmuştu. Aleyna'nın Twitter hesabının neden kapalı olduğu ortaya çıktı.
Aleyna Tilki’ye Twitter'dan kötü haber geldi. 18 yaşını yeni dolduran şarkıcının Twitter'a 13 yaşındayken üye olduğu, bu nedenle topluluk ve katılım kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle hesabı kapatıldı, attığı tweetler silindi.
Ünlü şarkıcı hesabını geri almayı başarsa da 380 takipçisi kaldı. Şarkıcı daha sonra yaptığı açıklamayı Instagram hesabından böyle duyurdu;
"Twitter kimliğimi ve 2000'li olduğumu deşifre etti. 13 yaşımdan önce Twitter kullanıp kuralları ihlal ettiğim için hesabımı kapattı. Şu an yeniden açtım hesabımı… Çoğu tweetim silindi. Offf yaş 18 oldu bile ve hala sorun yaşıyorum. Twitter bile yaşımla uğraşıyor, bıktım" dedi.