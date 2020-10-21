Aleyna Tilki kötü örnek oldu yırtık çorapların sırrı da çözüldü görenleri şoke etti
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, önceki gün Emirgan'daki bir mekanda objektiflere yansıdı. 20 yaşındaki şarkıcının sigara üstüne sigara yakması gözlerden kaçmadı.
Popçu Aleyna Tilki, önceki gün yalnız başına Emirgan'daki bir mekandan çıkarken görüntülendi. 20 yaşındaki genç şarkıcı art arda sigara içtiği görüldü. Tilki geçtiğimiz günlerde giydiği yırtık çoraplarıyla ilgili de konuştu.
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Popçu Aleyna Tilki, önceki gün yalnız başına Emirgan'daki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; yemek sonrası sohbet etti.
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"Genelde avokadolu tost yiyorum, bazen de kendimi şımartmak için tatlı yiyorum. İyi ki beni yemek yerken çekmediniz, kendimden geçiyorum" dedi.
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20 yaşında olan genç şarkıcı, yemek sonrası art arda sigara içti. İlk kez sigara içerken görüntülenen Tilki, soruları geçiştirdi.
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