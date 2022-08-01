Aleyna Tilki konserinde yürekleri ağıza getiren olay! Hayranları daha rahat görebilmek için...
Cevapsız çınlama, Dipsiz kuyum, O sen olsan bari şarkılarıyla hafızalara kazınan, sosyal medyadaki cesur pozlarıyla, konuşmalarıyla gündem olan Aleyna Tilki önceki akşam Artvin'in Arhavi ilçesinde düzenlenen festivalde sahne aldı. Konser sırasında Tilki'yi daha rahat görebilmek için hayranlarının sahne direklerine çıkması yürekleri ağıza getirdi...
"Cevapsız Çınlama" şarkısıyla yıldızı parlayan, adını milyonlara duyuran Aleyna Tilki önceki akşam Artvin'in Arhavi ilçesinde düzenlenen festivalde sahne aldı. Sevilen parçalarını hayranları için seslendiren Tilki'nin konserinde ilginç bir durum yaşandı. Aleyna Tilki'nin, "Dipsiz kuyum" isimli şarkısında yer alan "Düşmeye doyamadığım dipsiz kuyumdun" nakaratına denk gelince insanlar gördüklerine inanamadı. Tilki'yi daha rahat görebilmek için direklere tırmanan hayranları şoke etti...
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, Artvin'in Arhavi ilçesinde düzenlenen festivalde sahne aldı.
Artvin'in Arhavi ilçesinde düzenlenen festivalde sahne alan Aleyna Tilki'nin hayranları, ünlü şarkıcıyı direklerin üzerine çıkarak izledi. O anlar yürekleri ağızlara getirdi.
Artvin'in Arhavi ilçesinde bu yıl 48.'si düzenlenen Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali sona erdi. Festivalin son gününde sahne alan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, konser alanında birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi.