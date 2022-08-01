Aleyna Tilki konserinde yürekleri ağıza getiren olay! Hayranları daha rahat görebilmek için...

"Cevapsız Çınlama" şarkısıyla yıldızı parlayan, adını milyonlara duyuran Aleyna Tilki önceki akşam Artvin'in Arhavi ilçesinde düzenlenen festivalde sahne aldı. Sevilen parçalarını hayranları için seslendiren Tilki'nin konserinde ilginç bir durum yaşandı. Aleyna Tilki'nin, "Dipsiz kuyum" isimli şarkısında yer alan "Düşmeye doyamadığım dipsiz kuyumdun" nakaratına denk gelince insanlar gördüklerine inanamadı. Tilki'yi daha rahat görebilmek için direklere tırmanan hayranları şoke etti...