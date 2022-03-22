Aleyna Tilki 'kız isteme' paylaşımı Twitter'ı salladı 'Mal gibi' dedi tepki yağdı

Twitter hesabından ''Kız isteme olayı çok saçma 😹 Ne münasebet mal ister gibi kızı oğluma verir misiniz falan filan yaaaaaaaaa irennnç. İnsan gibi evlencez rızanız var mı de olsun bitsin :D'' şeklinde bir paylaşımda bulunan Aleyna Tilki'nin bu sözleri sosyal medyayı ikiye böldü.