Aleyna Tilki 'kız isteme' paylaşımı Twitter'ı salladı 'Mal gibi' dedi tepki yağdı
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki evlilik öncesi ailelerin 'kız isteme' törenini saçma bulduğunu ifade etti ve gelenek için 'mal gibi' ifadelerini kullanarak twit attı. Twitter'da Aleyna Tilki'yi destekleyen de oldu ancak çoğunlukla eleştiri yağdı!
Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olmayı başaran 21 yaşındaki genç popçu Aleyna Tilki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Kız isteme merasiminin çok saçma ve iğrenç olduğunu söyleyen Tilki'ye sosyal medyada yorum yağdı. Kimileri Tilki'nin sözlerini desteklerken kimi sosyal medya kullanıcıları ise genç şarkıcıyı topa tuttu. İşte Aleyna Tilki'ye gelen yorumlardan bazıları...
Ünlü popçu Aleyna Tilki'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşım sosyal medyayı ikiye böldü. Yaptıkları ve söyledikleriyle sosyal medyada adından sıkça söz ettiren Aleyna Tilki bu kez 'kız isteme' adetiyle ilgili bir açıklamada bulundu.
Twitter hesabından ''Kız isteme olayı çok saçma 😹 Ne münasebet mal ister gibi kızı oğluma verir misiniz falan filan yaaaaaaaaa irennnç. İnsan gibi evlencez rızanız var mı de olsun bitsin :D'' şeklinde bir paylaşımda bulunan Aleyna Tilki'nin bu sözleri sosyal medyayı ikiye böldü.
İşte o paylaşım...