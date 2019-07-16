Aleyna Tilki kilo eleştirilerine inat bikinili pozlarıyla sosyal medyayı sallıyor
Son zamanlarda aldığı kilolarıyla oldukça magazin gündeminde yer alan Aleyna Tilki, eleştirilere inat bikinili pozlarına devam ediyor. Tilki, bu sefer sarı bikinisiyle sosyal medyayı salladı.
Yaz sezonunun gelmesiyle tatil sezonunu açan Aleyna Tilki, bikinili yakalanmış ve kiloları dilden dile dolanmıştı. Tilki, aldığı kilolar yüzünden eleştiri oklarının hedefi olunca photoshoplu bir fotoğrafını paylaşmış ve yine gündem olmuştu.
Bodrum tatilinde aldığı kiloların yanı sıra bikini seçimiyle de adından söz ettiren Aleyna Tilki gündemden düşmüyor. Tilki, eleştirilerin ardından kendi de bikinili hallerini paylaşmış ve şu savunmayı yapmıştı:
"Şu anda 5 kilo verdim, istemeyerek verdim, çok tempolu çalıştığım için o günden sonra çok fazla konserim oldu. Çok kilo verdim. Veriyorum, alıyorum. Aleyna Tilki ölçüsü bu işte.
Yoğunluğuna göre kilo alıp veren halim yani. Çok seviyorum gerçekten bedenimi, ruhumla çok yakıştığını düşünüyorum. O yüzden de aşırı mutluyum yani. Ruhuma ve bedenime sahip olduğu için çok mutluyum."