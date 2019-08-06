Aleyna Tilki kalçasına estetik mi yaptırdı? Açıklama yaptı!
Son zamanlarda adından sıkça sosyal medya paylaşımlarıyla söz ettiren Aleyna Tilki'nin kalçasına yağ enjekte ettirdiği konuşuluyordu. Genç popçu, bu iddialara son noktayı koydu.
Her yaptığı, söylediği olay olan Aleyna Tilki'nin son olarak sosyal medya hesabı Twitter'dan tuhaf isteğini konuşmuştuk. Tilki, attığı bir tweet ile takipçilerine ''Aranızda telefon kullanan bir çoban var mı?'' diyerek sormuş ve telefon kullanan bir çoban istediğini söylemişti.
Aleyna Tilki'nin bu tuhaf isteği sosyal medyada dalga konusu olmuş ve birbirinden espirili cevaplar ortaya çıkmıştı. Sosyal medyayı ara ara bu tuhaf istekleriyle kahkahaya boğan genç popçunun bu yaz bikinili fotoğrafları da magazin gündemine damga vurmuşken çıkan iddialar 'yok artık' dedirten cinstendi.
Aleyna Tilki'nin estetik yaptırdığı hatta kalçasına yağ enjekte ettirerek daha dolgun bir hale gelmesini sağladığı söylentileri dilden dile dolanıyordu ki bu söylentilere genç şarkıcı, son noktayı koydu.
Tilki, kalçasına yağ enjekte ettirerek estetik yaptırdığı iddiaları hakkında, ''Estetik yok, kilo aldım'' diyerek yalanladı.