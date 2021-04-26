Aleyna Tilki intihar açıklaması yaptı dudakları her şeyin önüne geçti estetikle...
Aleyna Tilki, sosyal medyada bir takipçisinin intihar sorusuna cevap verirken bir hayli zorlandı. Tilki'nin yeni estetikli dudakları herkesi şaşırtmayı başardı.
Son günlerde O Ses Türkiye yarışmasında Hadise'nin yerine geldiği iddia edilen Aleyna Tilki, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor. Genç şarkıcı, takipçileriyle Instagram'da soru-cevap etkinliği düzenledi.
Bir takipçisi, Amy Winehouse, Nirvana grubunun solisti Kurt Cobain, Janis Joplin, Jimi Hendrix ve Jim Morrison gibi isimlerin 27 yaşında ölmesini ima ederek bir soru sordu. ''27'ler Kulübü'' olarak bilinen bu isimleri ima ederek yorum yapan sosyal medya kullanıcısı, "27 yaşında intihar etmezsin inşallah" dedi.
Aleyna Tilki, bu soru üzerine şunları söyledi:
"Zannediyorlar ki insanların beynine şöhret zarar veriyor ve kafayı kırıyorlar. Hayır, şöhret bazen insanlara değer önceliklerini unutturur. Eğer değer önceliklerini unutursan böyle şeylere başvurursun."
Fakat Aleyna Tilki'nin intihar açıklamasının önüne geçen bir detay vardı. Genç şarkıcının son hali görenleri şaşırttı. Zaman zaman estetik iddialarıyla gündeme gelen Tilki, dudakları yüzünden konuşmakta güçlük çekti.