Aleyna Tilki intihar açıklaması yaptı dudakları her şeyin önüne geçti estetikle...

Bir takipçisi, Amy Winehouse, Nirvana grubunun solisti Kurt Cobain, Janis Joplin, Jimi Hendrix ve Jim Morrison gibi isimlerin 27 yaşında ölmesini ima ederek bir soru sordu. ''27'ler Kulübü'' olarak bilinen bu isimleri ima ederek yorum yapan sosyal medya kullanıcısı, "27 yaşında intihar etmezsin inşallah" dedi.