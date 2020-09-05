Aleyna Tilki hastanelik oldu yoğun çalışma onu bu hale getirdi sebebini açıkladı
NİŞANTAŞI'nda kameraların objektifine yakalanan Aleyna Tilki'nin kolundaki bandaj dikkat çekince rahatsızlığıyla ilgili açıklamada bulundu.
Son olarak sabah kahvaltısı menüsüyle adından uzun uzun bahsettiren 20 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, önceki gün Nişantaşı'nda aracından inerken kameraların objektifine takıldı. Kahvaltıya geldiğini söyleyen Aleyna Tilki'nin kolundaki bandaj ise gözlerden kaçmadı.
Genç şarkıcı, bandajı soran gazetecilere ''Çok yoğun çalışıyorum. Vitaminsiz kaldım. O yüzden kendimi halsiz hissettim. Hastaneye gidip kan verdim, vitamin aldım'' dedi.
Öte yandan sıklıkla sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen genç şarkıcı Aleyna Tilki, bu kez bir Twitter paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Kahvaltıda yediklerini Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımla yayımlayan Tilki'ye herkesin yorumu aynı oldu.
Aleyna Tilki, tweetine "Sabahları kokoreç pide yenir" notunu yazdı. Tilki'nin bu kahvaltı menüsü herkesin iştahını kaçırınca sosyal medyada yayılan paylaşımına "Sabah bunu yiyen midesini kaybeder", "Ne yaparsan yap arkandayız ama bu kadarı da fazla", "İştahımızı kaçırdın" "Kokoreç gece yenir Aleyna Hanım!", "İştahımızı kaçırdın" ve "Nasıl bir miden var?" gibi yorumlar yapıldı.