Aleyna Tilki hastanelik oldu yoğun çalışma onu bu hale getirdi sebebini açıkladı

Aleyna Tilki, tweetine "Sabahları kokoreç pide yenir" notunu yazdı. Tilki'nin bu kahvaltı menüsü herkesin iştahını kaçırınca sosyal medyada yayılan paylaşımına "Sabah bunu yiyen midesini kaybeder", "Ne yaparsan yap arkandayız ama bu kadarı da fazla", "İştahımızı kaçırdın" "Kokoreç gece yenir Aleyna Hanım!", "İştahımızı kaçırdın" ve "Nasıl bir miden var?" gibi yorumlar yapıldı.