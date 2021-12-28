'Aleyna Tilki Haldun Demirhisar aşkı' polemiğinde anne Havva Öztel'den Işın Karaca'nın 'cahil' çıkışına yanıt
Aleyna Tilki'nin kendisinden yaşça büyük iş insanı Haldun Demirhisar'la görüntülenmesinin ardından çıkan aşk söylentileri için 'cahil evlat' yorumu yapan Işın Karaca'ya, anne Havva Öztel'den olay yanıt...
Geçtiğimiz günlerde, Beyaz Tv'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında ortaya yayınlanan görüntülerde, kendisinden yaşça büyük olan iş insanı Haldun Demirhisar ile aynı mekanda olduğu ve gazetecileri fark ettiklerinde ayrı ayrı çıktıkları anlaşılan 21 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki'ye Işın Karaca sosyal medyadan "Allah'ım sen kimsenin evladının cehaleti ile sınama" diye tepki göstermişti. Işın Karaca'nın fotoğrafını paylaşarak Aleyna Tilki'ye yaptığı bu eleştirilere, annesi Havva Öztel daha fazla dayanamayarak cevap verdi. Öztel'in cevabı karşısında sosyal medyadaki bazı kullanıcılar 'Ana yüreği dayanamadı' diye yorum yaptı.
Bir dönem genç oyuncu Serenay Sarıkaya ile de adı aşk iddialarına karışan evli ve iki çocuk babası iş insanı Haldun Demirhisar, geçtiğimiz günlerde de genç popçu Aleyna Tilki ile birlikte magazin muhabirlerinin objektiflerine yakalandı.
Aleyna "Dediğiniz bir durum yok, hepsini konuşacağız” dedi, annesi dayanamadı
Söylemezsem Olmaz programında yayınlanan video sonrası adı Haldun Demirhisar ile aşk dedikodularına karışan 21 yaşındaki Tilki, kendisine yöneltilen sorulara “Yok, öyle bir şey yok. Zaten hepinize gereken açıklamayı yapacağım. Ama dediğiniz bir durum yok, hepsini konuşacağız” demişti.
Işın Karaca: Ekrandaki kız çocuğunun zavallılığını görünce utançtan içim çekiliyor
Aleyna Tilki'nin bu görüntülerine gelen dikkat çekici yorumlardan biri de Işın Karaca'ya aitti... 48 yaşındaki şarkıcı Işın Karaca sosyal medya hesabından Tilki'nin fotoğrafını paylaşarak ''Susayım diyorum! Sonra ekrandaki kız çocuğunun zavallılığını görünce utançtan içim çekiliyor. Allahım sen kimsenin evladının cehaleti ile sınama.'' ifadelerini kullanmıştı.