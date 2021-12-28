'Aleyna Tilki Haldun Demirhisar aşkı' polemiğinde anne Havva Öztel'den Işın Karaca'nın 'cahil' çıkışına yanıt

Geçtiğimiz günlerde, Beyaz Tv'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında ortaya yayınlanan görüntülerde, kendisinden yaşça büyük olan iş insanı Haldun Demirhisar ile aynı mekanda olduğu ve gazetecileri fark ettiklerinde ayrı ayrı çıktıkları anlaşılan 21 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki'ye Işın Karaca sosyal medyadan "Allah'ım sen kimsenin evladının cehaleti ile sınama" diye tepki göstermişti. Işın Karaca'nın fotoğrafını paylaşarak Aleyna Tilki'ye yaptığı bu eleştirilere, annesi Havva Öztel daha fazla dayanamayarak cevap verdi. Öztel'in cevabı karşısında sosyal medyadaki bazı kullanıcılar 'Ana yüreği dayanamadı' diye yorum yaptı.