Aleyna Tilki: Eskiden bir tane vardı, şimdi biraz arttı

''Eskiden bir tane şarkım vardı şimdi biraz arttı": Daha sonra ise Aleyna Tilki sahne aldı. Sahnenin yanına kadar minibüs ile gelen Aleyna Tilki, dinleyicilerine, "Bizim playlist biraz karışık. Her şeyden biraz var. Benim şarkılardan hemen devam etmeyelim. Zaten kaç tane şarkım var ki diyormuşum. Eskiden bir tane şarkım vardı. O şarkıyla konser veriyordum. Şimdi biraz arttı" dedi.