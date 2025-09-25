Aleyna Tilki bu ne enerji dedirtti! 9 saat yürüyüş yaptığını açıklayınca...
Aleyna Tilki, katıldığı programda günlük rutinlerini anlatarak şaşırttı. Gece vakti yaptığı ise akıllara durgunluk verdi...
Güne karanlık şarkılarla başladığını söyleyen Tilki, avokadoya olan takıntısını ise "Psikolojik destek veriyor, bu yüzden arkadaşlarımla bile kavga ettim" sözleriyle dile getirdi. Genç sanatçı, geceleri enerjisinin zirveye ulaştığını ve bazen 9 saat yürüyüş yaptığını da itiraf etti.
Aleyna Tilki, 16 yaşında çıkardığı "Cevapsız Çınlama" şarkısıyla müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptı. Kısa sürede milyonlara ulaşan genç sanatçı, hem sahnedeki tavırları hem de sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla sık sık gündeme geldi. Henüz çocuk yaşta tanınmasına rağmen hız kesmeden üretmeye devam eden Tilki, farklı müzik türlerini denemesi, özgün sahne duruşu ve sık sık yaptığı açıklamalarla sektördeki adını korudu.
Son olarak bir YouTube programına katılan Aleyna Tilki, kariyerinden kişisel hayatına kadar birçok konuda samimi açıklamalar yaptı. Tilki, hem müzik yolculuğuna dair deneyimlerini hem de gündelik yaşamındaki alışkanlıklarını paylaştı. Aleyna Tilki, günlük rutinini tüm ayrıntılarıyla paylaştı. Güne ışıkları ve perdeleri kapatarak başladığını söyleyen genç sanatçı, ilk olarak melankolik ve depresif şarkılar dinlediğini belirtti, "Önce kötülükle yüzleşiyorum. Karanlık bir ortamda o duyguların içine giriyorum. Müziği açıp oturuyorum, kendimi o karanlığa bırakıyorum."
"AVAKADO YÜZÜNDEN ARKADAŞIMLA KAVGA ETTİM"
Tilki, güne böyle karamsar bir atmosferle başladıktan sonra sağlıklı besinlere yöneldiğini ifade etti. Özellikle avokadoya olan düşkünlüğü dikkat çekti, "Avokado bana psikolojik destek veriyor. Yanımda çalışanlar da bilir, çok önem veriyorum. Avokado yüzünden arkadaşlarımla bile küstüm. Hatta en yakın arkadaşımla bile bu yüzden kavga etmiştim."