Aleyna Tilki bu ne enerji dedirtti! 9 saat yürüyüş yaptığını açıklayınca...

Son olarak bir YouTube programına katılan Aleyna Tilki, kariyerinden kişisel hayatına kadar birçok konuda samimi açıklamalar yaptı. Tilki, hem müzik yolculuğuna dair deneyimlerini hem de gündelik yaşamındaki alışkanlıklarını paylaştı. Aleyna Tilki, günlük rutinini tüm ayrıntılarıyla paylaştı. Güne ışıkları ve perdeleri kapatarak başladığını söyleyen genç sanatçı, ilk olarak melankolik ve depresif şarkılar dinlediğini belirtti, "Önce kötülükle yüzleşiyorum. Karanlık bir ortamda o duyguların içine giriyorum. Müziği açıp oturuyorum, kendimi o karanlığa bırakıyorum."